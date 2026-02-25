TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Villa Montes: vuelco deja una mujer fallecida y ocho heridos graves

La víctima fatal dejó en la orfandad a una bebé.

Red Uno de Bolivia

25/02/2026 16:39

Camioneta con más de 14 ocupantes se vuelca en Villa Montes: una víctima mortal. FOTO: RRSS.
Tarija, Bolivia

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles 25 de febrero en el municipio de Villa Montes, dejando como saldo una mujer fallecida y al menos ocho personas heridas de gravedad, además de varios ocupantes con lesiones leves.

El hecho ocurrió en la ruta alterna que conecta Villa Montes con la comunidad de Resistencia, en inmediaciones del río Pilcomayo, específicamente cerca de la comunidad de Cardonal. Una camioneta que transportaba a más de 14 personas terminó volcada por causas que aún son materia de investigación.

De acuerdo con los primeros reportes, el grupo se trasladaba presuntamente en actividades relacionadas con una campaña política en territorio del pueblo Weenhayek, en el departamento de Tarija. La mayoría de los ocupantes provenía de la comunidad de Algarrobal y habría sido invitada para la recolección de caraguatas y la elaboración de artesanías.

Efectivos del Organismo Operativo de Tránsito, dependiente del Comando de Frontera Policial de Villa Montes, acudieron al lugar para brindar auxilio inmediato a los heridos, quienes fueron evacuados de emergencia al hospital de segundo nivel del municipio.

La víctima fatal fue identificada como Carmela Aparicio Sánchez, quien deja en la orfandad a una bebé. Las autoridades policiales iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del vuelco. 

