El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, afirmó este miércoles que la justicia boliviana “no reconoce fueros ni privilegios” y aseguró que los jueces actuarán con imparcialidad en el marco de la investigación abierta contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra.

Las declaraciones surgen tras la aprehensión del alcalde de Santa Cruz de la Sierra Jhonny Fernández, investigado por el denominado caso “pavimento”, en el que se indaga la ejecución de una obra presuntamente inconclusa.

Saucedo explicó que hasta el momento no se habría presentado la imputación formal por parte del Ministerio Público. “Tenemos entendido que todavía no se ha presentado la imputación formal. Dentro de los plazos que tiene la fiscal que lleva adelante la investigación, tiene hasta las 3 de la tarde para ponerla a disposición del control jurisdiccional”, precisó.

El titular del TSJ enfatizó que la administración de justicia actuará en función de los elementos objetivos que presente la Fiscalía. “La población debe estar tranquila en el sentido de que nuestros jueces van a actuar con imparcialidad en base a los elementos objetivos que pueda presentar el Ministerio Público”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que esta gestión judicial no será cómplice de hechos de corrupción, independientemente de la investidura de los involucrados. “Quien esté involucrado en hechos donde se estén disponiendo recursos del pueblo boliviano va a responder ante la justicia. La justicia no hace política”, afirmó.

Saucedo recordó que, en otros casos, incluso un expresidente y autoridades municipales, han debido responder ante instancias judiciales, reiterando que no existen fueros ni privilegios. “Esa es la nueva justicia que estamos mostrando a la población, con resultados y sin temas políticos”, concluyó.

El caso continúa en etapa investigativa, a la espera de la eventual presentación formal de la imputación y su remisión al control jurisdiccional correspondiente.

