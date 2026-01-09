Policía activa el Plan Z para capturar a los responsables del asesinato de Mauricio Aramayo

La investigación por la muerte violenta de Mauricio Aramayo se encuentra en fase preliminar, mientras la Policía Boliviana activó el Plan Z con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del crimen, informó el fiscal departamental de Tarija, José Ernesto Mogro.

De acuerdo con la autoridad, los presuntos autores del hecho se desplazaban en una motocicleta, modalidad que refuerza la hipótesis de un ataque planificado.

El asesinato se registró la noche del miércoles, poco después de las 21:00, cuando Aramayo circulaba por la avenida Domingo Paz, una de las zonas céntricas de la capital tarijeña. En ese momento fue interceptado y atacado con disparos de arma de fuego.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada de emergencia a un centro médico; sin embargo, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas, según el informe policial.

Tras el hecho, las fuerzas del orden desplegaron operativos de búsqueda y control en distintos puntos de la ciudad, en el marco del Plan Z, una estrategia utilizada para casos de alto impacto.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan en curso y que no se descarta ninguna hipótesis, mientras se avanza en la recolección de pruebas y análisis de imágenes de cámaras de seguridad para esclarecer el crimen.

