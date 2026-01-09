"Lo amenazaron por no ceder a una coima": vocera vincula crimen de Aramayo con denuncias en Senasag

La vocera presidencial, Carla Faval, denunció que Mauricio Aramayo, colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz y coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija, ya había sido amenazado de muerte antes de ser asesinado la noche del jueves 8 de enero.

Según Faval, las amenazas estarían relacionadas con su labor en el Senasag, donde Aramayo se habría negado a participar en actos de corrupción.

“Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag. Fue un servidor público recto e íntegro que defendió la legalidad aun conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida”, expresó la vocera en sus redes sociales.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en la zona de la avenida Domingo Paz y calle Ramón Rojas, en el barrio El Molino de la ciudad de Tarija. De acuerdo con reportes preliminares, dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a Aramayo y le dispararon a quemarropa, para luego huir con rumbo desconocido.

El dirigente fue trasladado al hospital San Juan de Dios, pero murió durante el trayecto debido a la gravedad de los impactos de bala.

Tras el crimen, unidades especializadas de la Policía Boliviana acordonaron el área e iniciaron las investigaciones. Se están revisando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los autores materiales.

La declaración de Faval ha generado repercusiones políticas y sociales. La vocera exigió que el caso no quede en la impunidad y subrayó que “la lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas”.

