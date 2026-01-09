TEMAS DE HOY:
"Lo amenazaron por no ceder a una coima": vocera vincula crimen de Aramayo con denuncias en Senasag

Carla Faval aseguró que Aramayo recibió amenazas por denunciar corrupción en el Senasag. Exigen que el caso no quede impune.

Red Uno de Bolivia

09/01/2026 6:52

Tarija

La vocera presidencial, Carla Faval, denunció que Mauricio Aramayo, colaborador cercano del presidente Rodrigo Paz y coordinador del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Tarija, ya había sido amenazado de muerte antes de ser asesinado la noche del jueves 8 de enero.

Según Faval, las amenazas estarían relacionadas con su labor en el Senasag, donde Aramayo se habría negado a participar en actos de corrupción.

“Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag. Fue un servidor público recto e íntegro que defendió la legalidad aun conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida”, expresó la vocera en sus redes sociales.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en la zona de la avenida Domingo Paz y calle Ramón Rojas, en el barrio El Molino de la ciudad de Tarija. De acuerdo con reportes preliminares, dos personas a bordo de una motocicleta interceptaron a Aramayo y le dispararon a quemarropa, para luego huir con rumbo desconocido.

El dirigente fue trasladado al hospital San Juan de Dios, pero murió durante el trayecto debido a la gravedad de los impactos de bala.

Tras el crimen, unidades especializadas de la Policía Boliviana acordonaron el área e iniciaron las investigaciones. Se están revisando imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los autores materiales.

La declaración de Faval ha generado repercusiones políticas y sociales. La vocera exigió que el caso no quede en la impunidad y subrayó que “la lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas”.

 

 

