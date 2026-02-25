TSE enviará a la Fiscalía casos de inscripción de militancia irregular

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que remitirá al Ministerio Público los casos de organizaciones políticas que registraron a ciudadanos como militantes sin su consentimiento, tras detectarse múltiples denuncias en todo el país.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que la decisión fue asumida por la Sala Plena, luego de verificar reportes de personas que se sorprendieron al aparecer como afiliadas a partidos políticos sin haber autorizado su inscripción.

“Varios ciudadanos se han sorprendido al verse inscritos en diferentes organizaciones políticas. El mensaje del Tribunal Supremo Electoral hacia estas organizaciones es claro y contundente: no vamos a tolerar este tipo de acciones. Hemos decidido, como Sala Plena, remitir estos antecedentes al Ministerio Público”, declaró Ávila.

La autoridad electoral cuestionó que algunas organizaciones hayan utilizado firmas sin autorización y advirtió que deberán responder ante la justicia. En ese sentido, señaló que los responsables tendrán que demostrar que los ciudadanos firmaron voluntariamente los registros de militancia.

“Deberán demostrar que esos ciudadanos firmaron los libros; de lo contrario, la justicia aplicará la ley”, afirmó.

El presidente del TSE remarcó que la afiliación política es un derecho personal que debe ejercerse de manera libre y voluntaria, y que ninguna organización puede inscribir militantes sin su consentimiento.

“Cada ciudadano tiene el derecho de decidir si desea pertenecer o no a una organización política. Pero si decide no hacerlo, no podemos permitirlo y no seremos tolerantes con estos actos de registro sin autorización”, puntualizó.

El TSE reiteró su compromiso de garantizar la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos en el proceso electoral, y aseguró que continuará con la verificación de denuncias para evitar irregularidades en el registro de militancia política.

Mira la programación en Red Uno Play