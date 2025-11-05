Acto oficial en Sucre: este miércoles el TSE entregará credenciales a Paz y Lara

Este miércoles 5 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará las credenciales al presidente electo Rodrigo Paz y al vicepresidente electo Edmand Lara, en un acto oficial programado para las 10:00 de la mañana en la histórica Casa de la Libertad, en Sucre.

La ceremonia contará con la presencia del presidente y vocales del TSE, representantes diplomáticos, miembros de la Iglesia y autoridades nacionales.

Gustavo Ávila, vocal del TSE, informó que ya se coordinó con la Policía y equipos técnicos para garantizar la seguridad del evento. “Con esta entrega se cierra la última actividad del proceso electoral general”, declaró.

Una etapa que concluye, otra que comienza

La entrega de credenciales simboliza el reconocimiento institucional de la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones generales 2025. Luego del acto, se prevé un discurso del presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, además de intervenciones de Paz y Lara.

Concluido este evento, el TSE enfocará sus esfuerzos en la organización de las elecciones subnacionales, previstas para marzo de 2026. Para ello, solicitaron a la nueva Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley necesario para lanzar la convocatoria antes del 15 de noviembre.

“Esperamos que sea el primer proyecto de ley aprobado por la Asamblea, teniendo en cuenta que hasta el 15 de noviembre para lanzar la convocatoria, puesto que las elecciones se deben realizar entre el primero y segundo domingo de marzo del 2026”, sostuvo el vocal del TSE.

Mira la programación en Red Uno Play