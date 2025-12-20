TEMAS DE HOY:
Nacionales

La Fuerza Aérea Boliviana anuncia vuelos de apoyo a la población

El anuncio fue realizado mediante un comunicado en redes sociales. Las operaciones se coordinarán con los ministerios de Defensa, Obras Públicas y la DGAC.

Red Uno de Bolivia

20/12/2025 16:37

Foto archivo ABI
Bolivia

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) anunció la activación de vuelos de apoyo a la población, en el marco de la coyuntura actual que atraviesa el país.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales de la institución durante la jornada del viernes, donde se informó que las operaciones se coordinarán con los ministerios de Defensa y Obras Públicas, además de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según el comunicado, los vuelos iniciarán de manera casi inmediata, con el objetivo de brindar apoyo a la población en distintos puntos del país. No obstante, aún no se han brindado mayores detalles sobre rutas, horarios ni el tipo de asistencia que se prestará.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información y den a conocer el alcance de estas operaciones aéreas.

