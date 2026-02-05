TEMAS DE HOY:
Cadex Mujer hallada muerta Policía Boliviana

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Vecinos en Viacha atrapan y amarran a presunto ladrón

Sucedió en la zona Palermo, en el distrito siete del municipio de Viacha; los vecinos se declararon en emergencia ante la reiterativa de robos a viviendas.

Juan Marcelo Gonzáles

04/02/2026 21:04

Foto: Hombre capturado por robo
El Alto

Escuchar esta nota

En esta jornada, vecinos en Viacha se organizaron para poder detener a un presunto ladrón que ingresó a una vivienda para robar un vehículo. Según un testigo de la zona, las intenciones eran llevarse el camión del garaje puesto que encontraron forcejeos en las puertas delanteras.

“Eran entre dos porque al que hemos capturado estaba hacia el lado de atrás de nuestra casa; ahí fue donde yo he alertado a los vecinos y es preocupante, yo me encontraba con mi pareja y mi bebé de menos de un año”, declaró un vecino.

Gracias a la inmediata respuesta de los vecinos, se pudo capturar a uno de los dos sujetos. Posterior a la retención, el sujeto fue golpeado y amarrado a un poste de la cancha donde se esperó la llegada de la policía para ser entregado.

https://www.reduno.com.bo/noticias/cae-falso-empresario-acusado-de-captar-a-menores-colombianos-con-enganos-deportivos-investigan-trata-y-trafico-202624154251 

La junta de vecinos ha denunciado que estos hechos son reiterativos en la zona y, si la policía no mejora la seguridad, tomarán medidas drásticas contra los malhechores atrapados. 

En esta semana se vieron casos reiterativos en la ciudad de El Alto en las zonas de San Roque y Ventilla, donde se denuncia que existiría una ola de robos de vehículos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD