Vecinos en Viacha atrapan y amarran a presunto ladrón

En esta jornada, vecinos en Viacha se organizaron para poder detener a un presunto ladrón que ingresó a una vivienda para robar un vehículo. Según un testigo de la zona, las intenciones eran llevarse el camión del garaje puesto que encontraron forcejeos en las puertas delanteras.

“Eran entre dos porque al que hemos capturado estaba hacia el lado de atrás de nuestra casa; ahí fue donde yo he alertado a los vecinos y es preocupante, yo me encontraba con mi pareja y mi bebé de menos de un año”, declaró un vecino.

Gracias a la inmediata respuesta de los vecinos, se pudo capturar a uno de los dos sujetos. Posterior a la retención, el sujeto fue golpeado y amarrado a un poste de la cancha donde se esperó la llegada de la policía para ser entregado.

https://www.reduno.com.bo/noticias/cae-falso-empresario-acusado-de-captar-a-menores-colombianos-con-enganos-deportivos-investigan-trata-y-trafico-202624154251

La junta de vecinos ha denunciado que estos hechos son reiterativos en la zona y, si la policía no mejora la seguridad, tomarán medidas drásticas contra los malhechores atrapados.

En esta semana se vieron casos reiterativos en la ciudad de El Alto en las zonas de San Roque y Ventilla, donde se denuncia que existiría una ola de robos de vehículos.

Mira la programación en Red Uno Play