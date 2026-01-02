Cae peligroso delincuente en Santa Cruz: Entró a robar a una casa y abusó a una anciana y a su hija

Tras una intensa labor de inteligencia que se prolongó por una semana, la Policía Boliviana logró la aprehensión de un hombre calificado como un "peligroso psicópata", acusado de cometer un violento robo seguido del abuso sexual de dos mujeres —madre e hija— en una vivienda particular.

El hecho, que causó conmoción por su nivel de crueldad, fue detallado por el presidente de la Fundación de la Casa del Hombre del Oriente, Paolo Mojica, quien informó que el delincuente irrumpió en el domicilio armado con un cuchillo.

Un relato de terror y vejámenes

Según los antecedentes, el sujeto ingresó a la vivienda con la intención inicial de robar, pero al encontrar a las mujeres solas, procedió a atacarlas. "Este psicópata, este enfermo sexual, entra a robar primero a la vivienda con un cuchillo, amenaza a una persona de la tercera edad y termina abusando sexualmente de ella", denunció Mojica.

Lejos de abandonar el lugar, el agresor continuó recorriendo los dormitorios. “Encuentra a la hija de la señora dentro de un dormitorio donde habían dos niños y agarra y la termina violando a la señora también... diciéndole que la iba a matar delante de su propio hijo”, relató el representante. Mojica añadió un detalle aún más escabroso: el sujeto utilizó el teléfono robado para grabar los vejámenes mientras amedrentaba a la víctima con el arma blanca.

Capturado por el rastro tecnológico

La detención se produjo gracias al seguimiento del dispositivo móvil sustraído durante el crimen. “Llegan a él a través del celular, y con eso hoy día se encuentra detenido en la Villa Primero de Mayo”, explicó Mojica, quien además hizo un llamado público para que otras posibles víctimas denuncien al sujeto: “A esta persona hay que mandarla a la cárcel... hay que hacerlo público, (para ver) si no hay más personas que hayan pasado por esta persona”.

Situación jurídica

El acusado permanece en calidad de aprehendido en celdas policiales a la espera de su presentación oficial por parte de las autoridades y la posterior audiencia de medidas cautelares.

“De ahí tiene que ser dispuesto ante un juez cautelar, primero la imputación”, concluyó Mojica, enfatizando la necesidad de que el Ministerio Público actúe con firmeza dada la peligrosidad del individuo para la sociedad.

