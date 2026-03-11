TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

El centro de la galaxia en tu ventana: La Luna visita la "Tetera" de Sagitario este jueves

En el inicio de este 12 de marzo, los madrugadores de la región podrán observar el encuentro del satélite natural con el corazón de la Vía Láctea, justo antes del amanecer.

Milen Saavedra

11/03/2026 16:53

El centro de la galaxia en tu ventana: La Luna visita la "Tetera" de Sagitario este jueves. Crédito: NASANET
Mundo

Si eres de los que disfruta del aire fresco de la madrugada o te levantas temprano para iniciar la jornada, este jueves 12 de marzo tendrás una cita imperdible con el cosmos. Una hora antes de la salida del Sol, el cielo ofrecerá un espectáculo astronómico sutil pero cargado de significado: el encuentro de la Luna en cuarto menguante con la famosa "Tetera" de Sagitario.

¿Cómo localizar el fenómeno?

Para disfrutar de esta vista, no necesitas telescopios ni equipos complejos, solo un horizonte despejado hacia el sureste.

  • La Luna: Se presentará en su fase menguante, iluminando suavemente la oscuridad previa al amanecer.

  • La Tetera: Justo debajo y hacia la izquierda de nuestro satélite, podrás distinguir este famoso grupo de estrellas (un asterismo) que dibuja perfectamente la silueta de una tetera, con su asa y su pico.

  • La posición exacta: La Luna estará posicionada justo por encima del "pico" de esta figura celestial, según informa el portal Nasanet.

La Luna en Cuarto Menguante Visita "La Tetera" de Sagitario. Crédito: NASANET

Una ventana al corazón de la Vía Láctea

Lo que hace especial a este encuentro no es solo la belleza visual, sino lo que hay detrás. Al mirar hacia la constelación de Sagitario y su icónica Tetera, estás dirigiendo tu mirada hacia el centro de la Vía Láctea.

Dato Galáctico: La Tetera funciona como una señalización cósmica; marca la dirección exacta del caótico y masivo centro de nuestra galaxia. Imaginar que la Luna "descansa" sobre el pico de una tetera que apunta al corazón galáctico es una forma fascinante de dimensionar nuestro lugar en el universo.

Recomendaciones para Sudamérica

Dado que en nuestra región el amanecer ocurre en horarios similares pero con variaciones según la latitud, la regla de oro es observar una hora antes de que raye el alba.

  • Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay): Busquen un punto alto, ya que la constelación estará a una altura cómoda para la observación.

  • Región Andina y Tropical (Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia): La claridad del cielo suele ayudar a distinguir las estrellas más tenues que forman el asa de la Tetera.

 

