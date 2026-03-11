7 señales para detectar apps falsas antes de instalarlas en tu celular

Descargar una aplicación en el celular parece una tarea simple: abrir la tienda de apps, buscar el nombre y tocar “instalar”. Sin embargo, detrás de esa facilidad también se esconden riesgos cada vez más frecuentes.

Muchas aplicaciones que se presentan como juegos, billeteras de criptomonedas o herramientas de fitness pueden tener un objetivo oculto: obtener información personal, acceder al dispositivo o incluso robar dinero de los usuarios.

Según un reporte de Google, durante 2025 se prohibieron más de 80.000 cuentas de desarrolladores maliciosos que intentaron publicar aplicaciones dañinas o falsas. Además, la compañía detectó más de 27 millones de apps maliciosas fuera de Google Play, muchas de las cuales fueron bloqueadas antes de llegar a los usuarios.

Ante este escenario, especialistas en ciberseguridad advierten que existen señales claras para detectar una aplicación falsa antes de instalarla.

Siete señales para reconocer una app peligrosa

1. Pocas descargas para un servicio popular

Si una aplicación asegura pertenecer a un servicio conocido pero tiene muy pocas descargas, es motivo para desconfiar. Los ciberdelincuentes suelen aprovechar tendencias para lanzar copias falsas con nombres similares.

Un ejemplo conocido fue “WhatsApp Pink”, una supuesta versión alternativa de WhatsApp que prometía cambiar el color de la aplicación, pero en realidad instalaba malware en el dispositivo.

2. Reseñas sospechosas

Las valoraciones de otros usuarios también pueden dar pistas. Muchas críticas negativas o comentarios demasiado similares entre sí pueden indicar reseñas falsas creadas por bots.

3. Diseño o logo ligeramente diferente

Las apps maliciosas suelen imitar el aspecto de las aplicaciones originales. Sin embargo, pequeños detalles como colores distintos, errores en el logo o nombres casi idénticos pueden revelar que se trata de una copia.

4. Verificar si existe una app oficial

No todos los servicios cuentan con aplicaciones móviles. Por eso, antes de descargar, se recomienda ingresar al sitio oficial del servicio y comprobar si ofrece enlaces directos a Google Play o App Store.

5. Errores en la descripción

Errores de ortografía, textos mal redactados o descripciones incompletas pueden ser una señal de alerta. Los desarrolladores legítimos suelen cuidar los detalles de presentación.

6. Revisar quién es el desarrollador

Es importante verificar quién publicó la aplicación. Si el desarrollador no tiene historial o no cuenta con otras apps conocidas, conviene investigar más antes de instalarla.

7. Permisos excesivos

Una aplicación debe solicitar solo los permisos necesarios para funcionar. Por ejemplo, una app de linterna no debería pedir acceso a información personal o a funciones administrativas del teléfono.

