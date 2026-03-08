Starlink en el celular: guía del paso a paso para registrarse y activar el internet satelital

Con los avances tecnológicos y acuerdos con operadores móviles, ahora también es posible conectarse directamente desde algunos teléfonos celulares compatibles.
08/03/2026 14:57
Escuchar esta nota
Ante la creciente necesidad de contar con una conexión a internet estable, el servicio satelital Starlink se ha convertido en una alternativa para usuarios que viven o viajan a zonas donde la infraestructura tradicional no llega.
Cómo funciona Starlink en el celular
El servicio opera a través de miles de satélites que orbitan la tierra y transmiten señal de internet.
Inicialmente, los usuarios debían instalar un kit con antena parabólica y un router WiFi en el hogar para conectar celulares, computadoras u otros dispositivos. Sin embargo, la nueva tecnología denominada Direct-to-Cell permite que algunos teléfonos se conecten directamente a la red satelital sin necesidad de equipos adicionales, según el portal Infobae.
Pasos para registrarse y activar Starlink
1. Crear una cuenta en Starlink
Ingresar a la página oficial de Starlink.
Seleccionar la opción “Crear cuenta”.
Completar los datos solicitados: nombre, correo electrónico y contraseña.
Confirmar el correo electrónico mediante el mensaje que envía la plataforma.
Añadir dirección, datos de facturación y un método de pago para activar la suscripción al servicio.
2. Descargar la aplicación
Instalar la aplicación oficial de Starlink desde las tiendas de Android o iOS.
Iniciar sesión con la cuenta creada.
3. Activar el servicio
Dentro de la aplicación seleccionar la opción “Activar Starlink”.
Si se utiliza el kit tradicional, la app indicará el mejor lugar para instalar la antena.
Si el celular es compatible con conexión satelital directa, la activación se realizará desde el propio dispositivo.
4. Verificar la conexión
Desde la aplicación se puede revisar:
Calidad de la señal
Estado del sistema
Consumo de datos
Actualizaciones del servicio
Celulares compatibles con la conexión satelital
La conexión directa desde el celular se habilitó gracias a acuerdos con operadores como T-Mobile. Entre los modelos compatibles se encuentran:
Cómo se conecta el celular al satélite
La red satelital solo se activa cuando no hay señal celular disponible y no puede seleccionarse manualmente si existen otras redes móviles cercanas.
Actualmente, este sistema funciona principalmente en Estados Unidos, Puerto Rico y algunas zonas del sur de Alaska, mientras la tecnología continúa ampliando su cobertura a otros países.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:45
17:50
18:50
19:55
21:00
14:00
15:45
17:50
18:50
19:55
21:00