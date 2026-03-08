Starlink en el celular: guía del paso a paso para registrarse y activar el internet satelital

Ante la creciente necesidad de contar con una conexión a internet estable, el servicio satelital Starlink se ha convertido en una alternativa para usuarios que viven o viajan a zonas donde la infraestructura tradicional no llega.

Este sistema fue desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, y funciona mediante una red de satélites de órbita baja que permite acceder a internet en lugares remotos. Con los avances tecnológicos y acuerdos con operadores móviles, ahora también es posible conectarse directamente desde algunos teléfonos celulares compatibles.

Cómo funciona Starlink en el celular

El servicio opera a través de miles de satélites que orbitan la tierra y transmiten señal de internet.

Inicialmente, los usuarios debían instalar un kit con antena parabólica y un router WiFi en el hogar para conectar celulares, computadoras u otros dispositivos. Sin embargo, la nueva tecnología denominada Direct-to-Cell permite que algunos teléfonos se conecten directamente a la red satelital sin necesidad de equipos adicionales, según el portal Infobae.

Pasos para registrarse y activar Starlink

1. Crear una cuenta en Starlink

Ingresar a la página oficial de Starlink.

Seleccionar la opción “Crear cuenta”.

Completar los datos solicitados: nombre, correo electrónico y contraseña.

Confirmar el correo electrónico mediante el mensaje que envía la plataforma.

Añadir dirección, datos de facturación y un método de pago para activar la suscripción al servicio.

2. Descargar la aplicación

Instalar la aplicación oficial de Starlink desde las tiendas de Android o iOS.

Iniciar sesión con la cuenta creada.

3. Activar el servicio

Dentro de la aplicación seleccionar la opción “Activar Starlink”.

Si se utiliza el kit tradicional, la app indicará el mejor lugar para instalar la antena.

Si el celular es compatible con conexión satelital directa, la activación se realizará desde el propio dispositivo.

4. Verificar la conexión

Desde la aplicación se puede revisar:

Calidad de la señal

Estado del sistema

Consumo de datos

Actualizaciones del servicio

Celulares compatibles con la conexión satelital

La conexión directa desde el celular se habilitó gracias a acuerdos con operadores como T-Mobile. Entre los modelos compatibles se encuentran:

Apple

iPhone 13 hasta iPhone 17 en todas sus variantes

iPhone Air

Google

Google Pixel 9 y Google Pixel 10 (incluidas versiones Pro, Fold y XL)

Motorola

Serie Moto g (modelos 2024 a 2026)

Moto Edge (2022, 2024 y 2025)

Moto Razr (versiones 2024 y 2025)

Moto G Stylus 2024

Moto G Power 5G 2025

Samsung

Serie Samsung Galaxy A (A14 a A56 5G SE)

Serie Samsung Galaxy S (S21 a S25 FE y versiones Ultra o Edge)

Samsung Galaxy XCover6 Pro y Samsung Galaxy XCover7 Pro

Samsung Galaxy Z Flip (3 a 7)

Samsung Galaxy Z Fold (3 a 7)

Otros dispositivos

T-Mobile REVVL 7, T-Mobile REVVL 7 Pro

T-Mobile REVVL 8 y T-Mobile REVVL 8 Pro

Cómo se conecta el celular al satélite

Cuando el usuario se encuentra fuera de la cobertura móvil tradicional, el teléfono compatible se enlaza automáticamente a la red satelital identificada como “T-Mobile SpaceX” o “T-Sat+Starlink”.

La red satelital solo se activa cuando no hay señal celular disponible y no puede seleccionarse manualmente si existen otras redes móviles cercanas.

Actualmente, este sistema funciona principalmente en Estados Unidos, Puerto Rico y algunas zonas del sur de Alaska, mientras la tecnología continúa ampliando su cobertura a otros países.

