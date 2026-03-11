TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolivia Vs Trinidad y Tobago: Así puedes conseguir tus entradas para el partidazo del domingo

Ya arrancó la venta online de entradas para el amistoso internacional entre Bolivia y Trinidad y Tobago, que se jugará en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas este domingo.

Martin Suarez Vargas

11/03/2026 16:20

Bolivia Vs Trinidad y Tobago desde las 16:00 este domingo, entradas disponibles. Foto: Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Santa Cruz, Bolivia.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó que ya se encuentra habilitada la venta de entradas para el esperado encuentro amistoso entre la Selección de Bolivia y Trinidad y Tobago.

Los hinchas que quieran asegurar su lugar en las graderías pueden adquirir sus boletos de manera rápida y segura ingresando al portal oficial: https://fbftickets.com.bo/.

Cita en el "Tahuichi"
El duelo está programado para este domingo a las 16:00 en el Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera de Santa Cruz. Se espera un lleno total para alentar al equipo nacional en lo que será una despedida cargada de energía ya que la FBF puso 22 mil boletos disponibles.

Rumbo al próximo desafío
Este partido no es solo un amistoso más; servirá como la despedida oficial de la Verde antes de emprender viaje hacia Monterrey. Allí, el combinado nacional continuará su preparación para enfrentar a Surinam el próximo 26 de marzo, en un compromiso clave para seguir ajustando piezas de cara a las eliminatorias.

