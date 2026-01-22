Carlos Pino, coordinador de la FBF, y José Claure, encargado de Marketing de la Federación, señalaron a Red Uno de Bolivia que las entradas están próximas a agotarse para el duelo que se disputará este domingo desde las 15:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Desde la Federación alertaron a los hinchas que ya solo quedan 5.500 entradas disponibles, luego de confirmarse la venta de 20.000 boletos, y se estima que el aforo se complete antes de las 14:00 del día del partido.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma ticketeg.com.

Mira la programación en Red Uno Play