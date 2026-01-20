¡Confirmado! Entradas gratis para el Bolivia-México: ¿quiénes son los beneficiarios?

La Federación Boliviana de Fútbol informó que, de acuerdo con su política institucional, dispondrá de entradas gratuitas para sectores específicos de la hinchada de la Verde, de cara al partido amistoso entre Bolivia y México, programado para este domingo desde las 15:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y niños menores de cinco años, acompañados por sus padres, podrán acceder a un cupo limitado de entradas gratuitas, según explicó el encargado de marketing de la FBF, José Claure.

“En cuanto a los cupos, como siempre vamos a tener entradas para adultos mayores, a partir de los 60 años. Es una política de la Federación. Tendremos 180 manillas gratuitas para su ingreso. Para personas con discapacidad, se habilitarán 60 entradas. El ingreso será libre para niños menores de cinco años, aunque estos no deben ocupar asiento por temas de seguridad y deberán permanecer con sus padres”, detalló Claure.

Este beneficio es una medida que la Federación aplica habitualmente en cada partido que disputa la selección boliviana en cualquier departamento del país y no será la excepción para el amistoso de este domingo entre la Verde y el Tri.

Mira la programación en Red Uno Play