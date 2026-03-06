Dybala se somete a una artroscopia en el menisco y estará seis semanas de baja

El argentino Paulo Dybala, atacante del Roma, se sometió este viernes a una artroscopia en la rodilla izquierda, que evidenció una afectación del menisco externo que fue regularizada en el momento, algo que le tendrá alejado de los terrenos de juego al menos 45 días.



Dybala, que tuvo que abandonar este jueves el entrenamiento por molestias en esa rodilla izquierda, la misma que le impide jugar desde el pasado 25 de enero, decidió someterse a esta artroscopia después de seguir sintiendo molestias pese a someterse a otras pruebas previas no invasivas que no resaltaron el problema descubierto en esta ocasión.



De hecho, entró en la convocatoria para el último duelo ante el Juventus Turín de Serie A, aunque sin minutos, e intentó probarse en el entrenamiento que tuvo que abandonar al seguir aquejado.



La 'Joya', que estrenó paternidad recientemente, es baja para al menos los próximos 7 duelos, entre los que se encuentran los dos de octavos de final de Liga Europa ante el Bolonia y los hipotéticos cuartos de final.



Hasta el momento, el mediapunta zurdo acumula 13 partidos sin jugar en toda la temporada por problemas físicos, a los que se sumarán al menos otros 7 más.



El argentino, que está en su cuarta temporada en el club 'giallorosso', encara una fase crucial de su carrera, pues termina contrato a final de campaña con 32 años entre rumores por su posible vuelta a Argentina. EFE

Mira la programación en Red Uno Play