Así cierra el dólar en el mercado paralelo este viernes 6 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo del dólar en Bolivia cerró la jornada de este viernes 6 de marzo con una marcada tendencia al alza, consolidando un incremento sostenido que llevó a la divisa estadounidense a rozar la barrera de los 9.40 bolivianos. Según los datos monitoreados por plataformas especializadas, la moneda extranjera mostró una presión alcista constante desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la tarde, reflejando la volatilidad que caracteriza al mercado informal en la actualidad.

Al inicio del día, promediando las 6:00 a.m., el tipo de cambio se situaba en 9.25 bolivianos para la compra y 9.22 para la venta. Sin embargo, este valor comenzó a escalar rápidamente hacia el mediodía, alcanzando cifras de 9.35 para la compra y 9.33 para la venta. Esta progresión culminó al finalizar la tarde con el reporte del portal dolarboliviahoy.com, que situó la cotización en 9.39 bolivianos para la compra y 9.37 para la venta.

Reporte de dolarboliviahoy.com.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net confirmó esta trayectoria ascendente al reportar cifras casi idénticas al cierre de la semana. En su informe final, la divisa se ubicó en 9.40 bolivianos para la compra y 9.38 bolivianos para la venta, igualando la tendencia de encarecimiento observada en otros monitores. Este comportamiento del mercado informal evidencia una brecha significativa respecto al tipo de cambio oficial al término de este viernes.

Reporte de bolivianblue.net.

