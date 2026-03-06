Capacitación digital impulsa planes de desarrollo turístico de municipios

La transformación digital es un factor clave para impulsar el turismo en los diferentes territorios. La capacitación digital es una herramienta estratégica para fortalecer la gestión local y aprovechar el potencial turístico de los municipios.

En La Paz, una iniciativa impulsada por la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), a través del Centro de Investigación, Innovación y Transformación Digital en Turismo (CIINTUR), busca precisamente cerrar brechas de conocimiento y potenciar el desarrollo turístico mediante formación técnica y tecnológica.

Claudia Cadena, directora de la carrera de Administración de Hotelería y Turismo de la Unifranz, sostiene que la capacitación responde a una necesidad real de los territorios.

“Lo que sucede es que hay muchos municipios que carecen de capacitación (en turismo) y lo que nosotros vamos a hacer, ahora como CIINTUR y como Administración de Hotelería y Turismo, es la capacitación en las falencias que cada municipio necesita. En las competencias digitales, el tema de la tecnología que hoy en día es muy importante tanto nacional e internacionalmente para que los municipios sean conocidos a nivel nacional e internacional”, explica la académica.

Este proceso es liderado por CIINTUR, un centro académico orientado a generar investigación aplicada y herramientas de gestión para el turismo. A través de este espacio, cinco municipios paceños —Teoponte, Tiwanaku, Caranavi, Quime y Jesús de Machaca— lograron formular planes técnicos de mejora en gestión turística con un enfoque sostenible y orientado a resultados.

Estos documentos fueron elaborados durante un Curso Piloto de Capacitación Virtual en Gestión Turística Municipal, desarrollado entre diciembre de 2025 y febrero de 2026. El proceso permitió a los equipos municipales adquirir herramientas para la planificación estratégica, el análisis del potencial turístico y el uso de tecnologías digitales para promocionar sus destinos.

Más que una formación teórica, el resultado fue la generación de planes concretos que podrán incorporarse en la planificación operativa de cada municipio.

La especialista señala que muchos destinos poseen recursos naturales, culturales y patrimoniales con alto potencial turístico, pero que aún no han sido plenamente aprovechados debido a limitaciones en promoción, gestión y planificación estratégica.

En ese sentido, la capacitación digital se convierte en un puente para conectar los territorios con nuevos mercados y mejorar la calidad de los servicios turísticos. El uso de plataformas digitales, herramientas de diseño, marketing turístico y sistemas de información permite que destinos emergentes puedan posicionarse tanto a nivel nacional como internacional.

Cadena destaca que el proceso permitió identificar oportunidades en territorios poco visibilizados. “Hay muchos municipios que cuentan con lugares como salares, cuentan con tantos lugares turísticos que no nos damos cuenta del potencial que tienen (los municipios), pero gracias a todos estos estudios ya conocemos y vamos a abordar cada uno de estos lugares”, sostiene.

A través de un trabajo interdisciplinario, que involucra a diversas carreras universitarias que aportan conocimientos en tecnología, comunicación visual, gestión empresarial e innovación, fortalecen la construcción de propuestas integrales para el desarrollo turístico.

“Estamos trabajando de la mano de la academia, estamos con la carrera de ingeniería de sistemas, diseño gráfico, por ejemplo, las cuales nos van a impulsar para poder llegar a nuestro objetivo final”, destaca Cadena.

Desde la academia, la iniciativa también refleja una nueva forma de vinculación entre universidades y territorios. En lugar de limitarse a la formación en aula, el conocimiento se traslada directamente a los municipios para resolver desafíos concretos y contribuir al desarrollo económico local.

Las autoridades y representantes de municipios participantes en el proceso, sostienen que la capacitación permitió transformar ideas en proyectos estructurados y fortalecer la planificación de sus destinos. Asimismo, el trabajo realizado sienta las bases para futuras investigaciones sobre cadenas de valor turísticas, con el objetivo de identificar brechas, generar datos y diseñar estrategias replicables en otras regiones del país.

En este contexto, la capacitación digital no solo fortalece las capacidades técnicas de los gobiernos locales, sino que también abre oportunidades para posicionar nuevos destinos, diversificar la oferta turística y generar ingresos sostenibles para las comunidades.

La articulación entre academia, gobiernos municipales y actores del sector turístico muestra que la innovación y el conocimiento pueden convertirse en motores de desarrollo territorial. A medida que estas iniciativas se amplían y consolidan, el turismo en Bolivia tiene la oportunidad de avanzar hacia un modelo más competitivo, sostenible y conectado con las dinámicas del mundo digital.

Mira la programación en Red Uno Play