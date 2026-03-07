Minga masiva: El Municipio despliega más de mil personas y maquinaria en distritos con casos de chikungunya

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra intensifica su lucha contra el chikungunya con un despliegue de más de 1.000 personas este fin de semana. De forma paralela a los esfuerzos departamentales, la comuna intervendrá tres distritos estratégicos donde la incidencia de la enfermedad se mantiene elevada.

Cristhian Quiroga, responsable de Epidemiología de la Alcaldía, detalló que el operativo contará con una logística masiva de personal y equipos pesados.

“Mañana nos toca el distrito 2, 5 y 6 donde más de mil personas estarán desplegadas entre maquinarias y recursos humanos para hacer esta destrucción de criaderos de mosquitos”, precisó.

El enfoque de las autoridades se centra en el Distrito 6, zona que actualmente registra la mayor cantidad de contagios después del Distrito 10. Asimismo, el Distrito 5 ha sido identificado como un área de alta incidencia, lo que obliga a una acción inmediata y coordinada.

A pesar de las cifras actuales, los informes técnicos muestran un panorama alentador gracias a las intervenciones realizadas previamente.

Quiroga destacó que las estrategias de prevención están surtiendo efecto: “Estamos teniendo resultados, porque hay menor cantidad. Ya se está realizando el descenso de casos”.

Actualmente, el municipio cruceño contabiliza un total de 2.662 casos acumulados de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti. La movilización busca consolidar la tendencia a la baja y evitar nuevos brotes en los barrios con mayor densidad poblacional.

El éxito de esta jornada técnica dependerá de la eliminación de objetos que acumulen agua estancada en los patios y áreas comunes. Las autoridades instan a los vecinos a permitir el paso de las brigadas y colaborar activamente en la limpieza de sus distritos.

Mira la programación en Red Uno Play