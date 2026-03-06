Madre y sus cinco hijos fueron sepultados juntos en Cochabamba

En medio de un profundo dolor, familiares, vecinos y autoridades dieron el último adiós a una madre de 31 años y a sus cinco hijos menores, cuyos cuerpos fueron sepultados ayer jueves en el Cementerio General de Cochabamba, tras la tragedia ocurrida en Sacaba que conmocionó a la población.

La Alcaldía de Cochabamba colaboró con la entrega de seis nichos contiguos para que la familia pueda descansar junta. Vecinos del barrio y la Asociación de Funerarias también se solidarizaron con los féretros y otros gastos del sepelio.

La escena fue impactante y poco habitual: seis ataúdes alineados, seis despedidas al mismo tiempo. En medio de oraciones y lágrimas, la comunidad acompañó el sepelio marcada por la consternación.

“Es impresionante, esta situación realmente no se ve. Es lamentable, más que todo por los niños. ¿Los niños qué culpa tienen?”, expresó un vecino presente en el entierro.

Las imágenes de los seis féretros rumbo a su descanso eterno reflejaron la magnitud del dolor que dejó esta tragedia, que ha generado un profundo debate sobre la situación social y económica que atraviesan muchas familias.

Otra vecina pidió reflexionar sobre la realidad de los hogares en los barrios. “Debemos estar atentos a cómo viven las familias de nuestros sectores. Las OTBs deberían verificar en qué situación están los niños. Es una pena, ojalá podamos reflexionar”, dijo.

Tras la sepultura en el Bloque 30 del cementerio, familiares de las víctimas también pidieron respeto a la sociedad boliviana.

Entre oraciones y silencio, recordaron que nadie está libre de juzgar y que lo ocurrido debe ser tratado con humanidad, especialmente mientras el caso es investigado preliminarmente como un posible infanticidio seguido de muerte.

La tragedia dejó una imagen difícil de olvidar: una madre y sus cinco hijos descansando juntos, mientras una comunidad entera intenta comprender lo ocurrido y enfrentar el dolor de una pérdida que ha marcado profundamente a Cochabamba.

