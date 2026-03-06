Familia de la madre y los cinco niños fallecidos pide respeto al luto: "Nadie es libre de juzgar"

En medio del eco de las oraciones y el dolor punzante que dejó la despedida de una madre de 31 años y sus cinco hijos (de 9, 7, 5, 2 años y un bebé de 3 meses), la familia de las víctimas rompió el silencio para realizar un pedido especial a la sociedad boliviana: respeto y humanidad.

Tras la sepultura de los seis féretros en el Bloque 30 del Cementerio General de Cercado, los familiares directos expresaron su angustia no solo por la pérdida física, sino por el juicio social que ha rodeado este caso, investigado preliminarmente como infanticidio seguido de muerte.

El pedido de la familia: Oración sobre juicio

Con la voz quebrada, los allegados instaron a la comunidad a reflexionar sobre la fragilidad humana y a detener los comentarios condenatorios que circulan en redes sociales y calles.

"Lo que más pediríamos a toda la población es que nos ayuden con oración y con su bendición. Que no juzguemos, porque nadie es libre de juzgar a nadie. Todos tenemos que rezar; nadie puede tirar la primera piedra", manifestaron representantes de la familia durante el sepelio.

Una despedida en comunidad

El entierro fue un reflejo de una tragedia que ha "estremecido" a la ciudad. Pocas veces el Cementerio General ha albergado una escena tan desgarradora: cinco ataúdes blancos y uno café de madera avanzando en fila hacia el descanso eterno.

Gracias a un gesto de solidaridad, la Alcaldía de Cochabamba donó seis nichos continuos para que la familia permanezca unida. "Es un momento para que la sociedad se una por el bienestar de las personas. Pidamos que estas seis almas sean acogidas por el amor eterno", señaló Miguel Pantoja, administrador del camposanto.

Un llamado a la reflexión vecinal

Más allá del luto, el entorno de las víctimas y los vecinos de la zona de Inca Rancho coinciden en que este hecho debe servir para que la sociedad esté más alerta a las necesidades del prójimo.

Solidaridad activa: Los vecinos sugirieron que las OTB y las organizaciones barriales deben involucrarse más en verificar la situación económica y emocional de las familias vulnerables.

Apoyo colectivo: Las instituciones y organizaciones que colaboraron con los gastos funerarios recordaron que la solidaridad no debe aparecer solo en la muerte, sino como una red de contención en vida.

La familia ahora busca refugio en la intimidad para procesar una pérdida que deja un vacío irreparable en Cochabamba, reiterando que la mejor forma de ayudarlos es a través del silencio respetuoso y la fe.

