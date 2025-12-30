La comunidad digital se encuentra conmocionada tras el anuncio de la influencer estadounidense Melissa Mae Carlton, quien confirmó que su hija menor, Molly, falleció en la mañana de Navidad de 2025. Esta pérdida ocurre apenas 20 meses después del fallecimiento de su hija mayor, Abi, sumiendo a la familia en un duelo doble que ha desafiado toda lógica.

Un reencuentro en el cielo

Con un mensaje desgarrador en Instagram, Melissa compartió la noticia con sus seguidores: "En la mañana de Navidad, nuestra querida Molly y su hermana mayor Abi se reunieron en el cielo". Según relató la creadora de contenido, la familia tuvo que acudir de urgencia a un centro médico debido a complicaciones de salud repentinas en Molly. A pesar de los esfuerzos médicos y la fe de sus padres, el cuerpo de la pequeña no resistió, según informan El Tiempo y US Magazine.

"Todavía no puedo aceptar que esto sea real. No estoy lista para este dolor", expresó Melissa, quien describió sentirse "insensible" y en estado de "shock" tras el trauma vivido en una fecha destinada a la celebración familiar.

Una posible respuesta médica

A diferencia de la muerte de Abi en abril de 2024, cuando tenía 9 años, —atribuida inicialmente a una sepsis y catalogada como muerte repentina inesperada (SUDC)—, el caso de Molly arroja nuevas luces sobre la tragedia familiar.

Debido a que Molly pudo ser monitoreada en el hospital antes de morir, los especialistas han planteado una hipótesis firme:

Los médicos creen que Molly padecía una afección cardíaca genética .

Sospechan que este mismo diagnóstico pudo ser la causa oculta del fallecimiento de Abi.

Los especialistas iniciarán una investigación genética profunda para proteger a los otros dos hijos de la pareja, Lily y Harry.

La familia de Melissa Mae Carlton. Foto: Instagram Melissa Mae Carlton

El duelo como "compañero permanente"

Melissa Mae Carlton, reconocida por compartir contenido sobre espiritualidad y resiliencia, se había convertido en un referente para quienes atraviesan pérdidas tras la muerte de Abi. En sus últimas publicaciones, la influencer reflexionaba sobre cómo el duelo es físico y constante: "Un plato menos para el desayuno, un abrazo menos antes de dormir".

Días antes de esta segunda tragedia, Melissa confesó que ya no buscaba una "Navidad estética" o de exhibición, sino una casa que se sintiera "vivida" por sus hijos. Hoy, sus seguidores y amigos se han volcado en mensajes de apoyo, mientras la familia atraviesa lo que describen como un momento "pesado, difícil y confuso".

Mira la programación en Red Uno Play