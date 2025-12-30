Como en “Destino Final”: el momento en que un balcón colapsa sobre un hombre

En un incidente que parece extraído de una película de suspenso, un hombre de 70 años sobrevivió de milagro tras ser aplastado por un balcón que colapsó en pleno centro de Tel Aviv. Las cámaras de seguridad del sector captaron el preciso instante en que la pesada estructura de concreto se desploma sobre el peatón, quien apenas segundos antes había descendido de un autobús.

El accidente ocurrió durante una jornada marcada por intensas precipitaciones. En las imágenes se observa cómo la víctima camina tranquilamente por la acera cuando, sin previo aviso, el balcón de un edificio antiguo cede por completo. El hombre quedó atrapado bajo los escombros ante la mirada atónita de los testigos que se encontraban en la zona, publica RT.

Paramédicos del servicio de emergencias Magen David Adom llegaron rápidamente al lugar para rescatar al anciano. Según informó el diario Times of Israel, el hombre fue diagnosticado con un "traumatismo multisistémico".

"El paciente fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia a un hospital en estado grave", informaron las autoridades médicas. A pesar de la brutalidad del impacto, se reporta que el hombre se encuentra luchando por su vida bajo cuidados intensivos. Las autoridades locales han iniciado una investigación técnica para determinar las causas exactas del colapso y evaluar si otros balcones del mismo edificio representan un peligro inminente para los transeúntes.

