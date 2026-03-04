TEMAS DE HOY:
Policial

Denuncian robo de motocicleta en la calle J.J. Pérez; piden devolverla

El hecho ocurrió el pasado 27 de febrero en inmediaciones de la calle J.J. Pérez. La víctima, que utilizaba el motorizado como herramienta de trabajo, pide ayuda a la población para recuperar su vehículo.

Juan Marcelo Gonzáles

03/03/2026 22:05

Foto: Capruta de Video
La Paz

Escuchar esta nota

Un nuevo caso de inseguridad fue denunciado en el sector de la calle J.J. Pérez, donde un joven padre de familia sufrió el robo de su motocicleta en cuestión de minutos.

El hecho ocurrió el viernes 27 de febrero, entre las 19:50 y 20:00, cuando Daynor Flores estacionó su moto para ingresar a recoger a su hija. Según relató, el tiempo que permaneció dentro del inmueble no superó los 10 minutos; sin embargo, fue suficiente para que un sujeto rompiera el seguro del vehículo y lo sustrajera.

La víctima explicó que la motocicleta era prácticamente nueva, adquirida a mediados de enero con el objetivo de trabajar como delivery y generar ingresos para su familia.

“Era mi instrumento de trabajo”, lamentó el afectado, quien aseguró que el motorizado representaba el sustento principal de su hogar.

Tras percatarse del robo, intentó obtener imágenes de cámaras de seguridad en viviendas cercanas, pero no logró mayor colaboración por parte de algunos vecinos.

En un llamado público, pidió al autor del robo devolver el vehículo de manera anónima, asegurando que no tomará represalias si recibe información sobre su paradero.

Para cualquier dato que ayude a recuperar la motocicleta, se habilitaron los números:

  • 79123645

  • 75846444

La denuncia fue difundida a través del segmento “Ojo Ciudadano”, donde se solicitó la colaboración de la población y de vecinos que cuenten con cámaras de seguridad que puedan aportar información para esclarecer el caso.

 

