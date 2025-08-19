Roban motocicleta en solo 30 segundos afuera de un colegio en Montero

La noche del sábado, una motocicleta fue robada en un audaz y veloz asalto a las afueras de la unidad educativa Juan Pablo II, en Montero. El incidente, captado por cámaras de seguridad, duró apenas medio minuto.

Alrededor de las 21:50, la moto, una Boxer con placa 6116 TUK, se encontraba estacionada en la vía pública. Las imágenes muestran cómo tres individuos a bordo de otra motocicleta se acercaron al lugar. Dos de ellos descendieron y en cuestión de segundos, manipularon el vehículo robado hasta lograr encenderlo. Mientras uno regresaba a la moto en la que llegaron, su cómplice empujó la Boxer y ambos se dieron a la fuga, desapareciendo rápidamente de la escena.

Las autoridades han sido alertadas y se ha hecho un llamado a la colaboración ciudadana. Si tienes alguna información sobre el paradero de la motocicleta o de los responsables de este robo, por favor comunícate a los números 67741589 o 69049279.

Mira el video:

