“El bebé tenía una manilla que podría ser de la Maternidad Percy Boland”, confirmó el fiscal Hurtado

La tarde de este miércoles, un nuevo hecho estremeció a los vecinos de la calle Ñuflo de Chávez y Warnes: el cuerpo sin vida de un recién nacido fue hallado entre cajas de cartón en plena vía pública. Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que el bebé tenía puesta una manilla que podría pertenecer a la Maternidad Percy Boland, lo que abre una línea clave de investigación.

El fiscal Alberto Hurtado informó que el neonato, de aproximadamente cinco meses de gestación, fue encontrado envuelto en una manta y con signos de haber sido atendido en un centro médico. “Existiría un neonato de aproximadamente de cinco meses, abandonado en vía pública. Se ha hecho la recolección de elementos y se ha podido evidenciar que sí existen prendas, una manta y una manilla en la cual se presume estaría el nombre de la madre”, señaló.

De acuerdo con las primeras pericias, vecinos de la zona proporcionaron imágenes de cámaras de seguridad que serían fundamentales para esclarecer el caso. “En las imágenes proporcionadas por los vecinos se observa a una persona en situación de calle que procede a abandonar una caja de cartón. En primera instancia verificaremos esta información y los resultados que arroje la autopsia”, explicó Hurtado.

El hallazgo se produjo cerca de las 16:30 y generó consternación entre los vecinos, quienes no dudaron en alertar a la Policía. “El bebito estaba completo y tenía la manilla del centro médico. Presuntamente un indigente lo dejó, pero también se dice que le pagaron para hacerlo”, relató Jhonny Roca, uno de los testigos.

Un médico del barrio confirmó que el cuerpo presentaba signos de descomposición debido al intenso calor. “Era un varoncito de unos seis o siete meses de gestación, tenía partes necrosadas. Esperamos que la Felcc determine las causas exactas del deceso”, detalló.

El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúan con la investigación para establecer si el bebé nació con vida, identificar a la madre y determinar si hubo negligencia o abandono intencional.

Este es el segundo caso de un recién nacido abandonado en Santa Cruz en lo que va del mes, y uno más en una serie de hechos similares registrados en distintas ciudades del país durante 2025.

