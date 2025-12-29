Codepro pide a la ANH la libre compra de diésel; anuncian medidas

El diálogo entre los productores de Santa Cruz y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) terminó sin acuerdos, dejando al sector en alerta ante lo que califican como un sistema burocrático que dificulta la obtención de combustible.

Edward Condo, dirigente de Codepro , denunció que el nuevo sistema de registro para cargas superiores a 120 litros es “ineficiente y con fallas constantes”. Según Condo, la medida resulta “inaceptable” porque impone trámites sobre un insumo que, en su opinión, ya no debería estar sujeto a restricciones tan estrictas.

“Lamentablemente no hemos llegado a un acuerdo. Hemos hecho el intento de solicitar que suspendan temporalmente esta medida porque atenta contra el sector; hay algunos que no pueden cargar el combustible porque el sistema sale en blanco”, señaló Condo, agregando que esto ocurrió en presencia de funcionarios de la ANH.

El dirigente indicó que los productores permanecen en vigilia permanente a la espera de una solución: “Hay pronunciamiento de sectores que van a salir a bloquear. Esta no es nuestra forma de trabajo, pero nos salen con el llenado de formulario”, afirmó.

Condo también destacó la urgencia del abastecimiento: “Los surtidores están repletos de combustible y no podemos comprar. Lo que pasa es que este mes de diciembre, en ciertas zonas, ya deberíamos estar con el 100% de la siembra realizada y necesitamos el combustible”.

El dirigente advirtió que algunos sectores planean bloquear carreteras después de Año Nuevo si no se da una solución inmediata, lo que mantiene al sector en máxima alerta.

