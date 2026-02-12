Paso a paso: cómo tramitar compensaciones por la gasolina desestabilizada

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y representantes del sector de mototaxistas definieron un mecanismo para atender los reclamos por presuntos daños en vehículos atribuidos a la calidad de la gasolina.

El acuerdo fue establecido en una primera mesa técnica realizada en Santa Cruz y se enmarca en el acta firmada el pasado 9 de febrero. El procedimiento contempla exclusivamente la indemnización a través de una póliza de seguro.

¿Cómo iniciar el trámite?

Las personas afectadas deberán llenar un Formulario de Registro de Afectación y presentar una declaración jurada, acompañada de la documentación de respaldo correspondiente.

Entre los requisitos se encuentran:

RUAT o documento de transferencia

SOAT vigente

Carnet de identidad

Número de cuenta bancaria o billetera móvil

Datos de contacto

Facturas o recibos de reparación (si corresponde)

Información del taller mecánico

De manera excepcional, quienes no cuenten con documentos de propiedad podrán presentar una certificación emitida por su federación. Sin embargo, este recurso será limitado a casos específicos.

Tipos de daños y evaluación técnica

El acuerdo establece tres niveles de afectación:

Daños leves

Daños graves

Daños gravísimos

Estos incluyen desde reparaciones parciales de culata hasta la reconstrucción total del motor.

La clasificación y el monto de la compensación no serán automáticos. Cada caso será sometido a un peritaje técnico, que determinará la magnitud del daño y si corresponde o no el resarcimiento económico.

Próximas acciones

YPFB se comprometió a agilizar las gestiones con la aseguradora para atender los reclamos en el menor tiempo posible. Asimismo, convocará a una nueva mesa técnica el próximo 19 de febrero.

En ese encuentro, junto a la ANH, se informará sobre las medidas implementadas para reforzar los controles de calidad del combustible.

El acta firmada establece que los acuerdos se ajustan a la normativa vigente y no generan obligaciones adicionales fuera de las expresamente definidas.

