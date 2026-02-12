Lluvia de alegría, sabor y baile: así se vivió el Jueves de Comadres en El Mañanero

Con música, danza, gastronomía y mucha alegría, así celebró el tradicional Jueves de Comadres El Mañanero de la Red Uno a través un programa especial que reunió a artistas, fraternidades e invitadas especiales en una jornada llena de color y espíritu carnavalero.

Desde tempranas horas, Cochabamba vivió una de las festividades más esperadas del Carnaval, dedicada a celebrar la amistad y complicidad entre mujeres. En los mercados, las calles y hogares, las comadres compartieron comida, bebidas y coplas, manteniendo viva una tradición que se expande en todo el país.

La alegría también llegó a la pantalla chica con un programa especial realizado desde el Hotel Ganesh, donde no faltaron el puchero, la mojazón, el baile y la música en vivo. Al ritmo de la cueca chapaca, tinkus, cumbia y otros géneros musicales bailaron todos los presentes, mientras las canastas llenas de suspiros y vino acompañaron el festejo de las Comadres.

Las comadres tarijeñas aportaron su toque tradicional con danzas y regalos simbólicos, en una celebración marcada por la camaradería y la picardía propia del Carnaval. Ni siquiera la lluvia detuvo la fiesta, que se convirtió en una verdadera “lluvia de alegría”, como destacaron los participantes.

Así, entre risas, baile y tradición, Cochabamba reafirmó que el Carnaval es una de las fiestas más queridas, donde la cultura y la amistad se celebran con el corazón.

