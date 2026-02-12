La Paz activa 46 cámaras y refuerza controles para actividades centrales del Carnaval

Con miras a las actividades centrales del Carnaval, la Alcaldía de La Paz, en coordinación con la Policía Boliviana, activó un plan especial de vigilancia que contempla la instalación de 46 cámaras de seguridad a lo largo de los recorridos oficiales de las entradas y corsos, además del monitoreo de las 1.500 cámaras ya existentes en la ciudad.

El secretario municipal de Culturas, Américo Gemio, informó que el control se centrará en los eventos programados para este fin de semana: el corso infantil, el corso de la farándula, el Jisk’a Anata y su respectivo “after”.

“Vamos a observar absolutamente todos los detalles, todo lo que ocurra en las cuatro actividades que tenemos este fin de semana. Son 46 cámaras que estarán en todo el recorrido y la Policía Boliviana estará haciendo el monitoreo correspondiente desde este centro de monitoreo en la Casa de la Cultura”, señaló la autoridad.

Gemio explicó que las imágenes serán supervisadas en tiempo real y que existirán unidades móviles desplegadas en el terreno para atender cualquier contingencia.

Alcohol prohibido en vía pública

Uno de los principales énfasis del operativo será el control del consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, práctica que está prohibida durante los eventos.

“Está completamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública”, remarcó Gemio, al advertir que se realizarán intervenciones inmediatas en caso de detectar infracciones.

Las autoridades también estarán atentas a posibles robos, riñas, peleas, casos de niños extraviados o personas adultas mayores que requieran asistencia.

Monitoreo en toda la ciudad

Además de las 46 cámaras instaladas en los recorridos oficiales, el sistema de videovigilancia urbano —compuesto por aproximadamente 1.500 dispositivos— será operado de manera coordinada durante las jornadas carnavaleras.

Desde la Secretaría de Culturas se informó que se realizó mantenimiento preventivo a los equipos para garantizar su funcionamiento óptimo en estos días de alta concentración de personas.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la población a celebrar con responsabilidad.

