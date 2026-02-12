“Lloramos, pero de alegría”: la lluvia no frena el Jueves de Comadres en Cochabamba

Tal como dicta la tradición, si llueve en el Jueves de Comadres es porque las comadres han llorado. Y este año, Cochabamba no fue la excepción. Desde muy temprano, la lluvia acompañó los festejos en mercados, instituciones y reuniones entre amigas.

“Lloramos, pero de alegría, y porque las mujeres somos sentimentales”, comentaron entre risas varias vendedoras de los mercados, mientras decoraban sus puestos con globos, flores y serpentinas.

Precisamente, los mercados fueron uno de los principales escenarios de la celebración. Con mariachis, orquestas y música en vivo, las comadres transforman sus espacios de trabajo en verdaderos centros de fiesta y confraternidad.

Las “comadritas” reconocieron que hubo lágrimas al comenzar la jornada; sin embargo, aseguraron que el ánimo aumentará conforme avance el día.

“Al principio llovió, pero luego el clima mejorará, igual que nuestro ánimo”, señalaron.

Pese a la lluvia, las comadres reafirman su amistad mediante costumbres arraigadas a la tradición, intercambiando canastas con frutas, dulces y regalos, además de entonar coplas picarescas que arrancan sonrisas y aplausos.

En los últimos años, también se han popularizado los festejos entre jóvenes, especialmente en locales y espacios públicos. Ante ello, las autoridades municipales exhortaron a mantener el control, evitar excesos y priorizar una celebración responsable.

Entre lágrimas, risas, música y abrazos, Cochabamba volvió a demostrar que el Jueves de Comadres es mucho más que una fecha: es una expresión viva de amistad, cultura y alegría compartida.

