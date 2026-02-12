Conozca los precios de las entradas para los partidos de repechaje de Bolivia

La FBF, en coordinación con la FIFA, anunció precios populares para los partidos del repechaje que se jugarán en México rumbo al Mundial 2026. La venta será exclusivamente online y sin intermediarios.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que las entradas para los partidos del repechaje rumbo al Mundial, que se disputarán en Monterrey, tendrán precios accesibles para facilitar la presencia masiva de la hinchada nacional en esta instancia histórica.

De acuerdo con el anuncio oficial, el partido Bolivia vs. Surinam, programado para el 26 de marzo, tendrá localidades desde $us 11,63 (equivalente a 200 pesos mexicanos). Para el segundo encuentro, en caso de una victoria, el 31 de marzo, los boletos estarán disponibles desde $us 17,44 (300 pesos mexicanos).

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por la FIFA, con el objetivo de garantizar un proceso seguro, transparente y sin intermediarios.

La FBF adelantó que en los próximos días dará a conocer el procedimiento detallado para la reserva y compra de entradas, de modo que los aficionados puedan asegurar sus localidades de manera directa.

El presidente de la FBF, Fernando Costa, impulsa esta iniciativa con el propósito de asegurar el mayor respaldo posible a la selección boliviana en una fase decisiva a la que el país regresa después de más de 30 años.

