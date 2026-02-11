TEMAS DE HOY:
Caso maletas Feminicidio Caso sparring

25ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Desgarrador: entre ruinas y escombros, el fútbol vuelve a rodar en Gaza

En medio de un escenario devastador por el conflicto entre Israel y Hamas, un torneo improvisado se disputó en el estadio Yarmouk, con la participación de 24 clubes locales y decenas de espectadores. 

Martin Suarez Vargas

11/02/2026 10:42

Campo deportivo donde volvió a jugarse al fútbol en Gaza, alrededor escombros y ruinas. Foto: Captura de video de redes sociales.
Gaza.

Escuchar esta nota

El fútbol volvió a aparecer en la Franja de Gaza, aunque esta vez lo hizo rodeado de ruinas, escombros y un ambiente marcado por la destrucción. En el estadio Yarmouk, uno de los pocos recintos que aún se mantiene en pie, se organizó un torneo amistoso improvisado de cinco contra cinco.

El encuentro se desarrolló ante decenas de personas que se acercaron como espectadores, en un intento de recuperar por unos instantes la normalidad en medio de un panorama desolador. Alrededor del campo, los restos de edificios destruidos por el conflicto eran parte inevitable del escenario.

Según el reporte, hasta 24 clubes locales se dieron cita para participar en dicha jornada, donde el objetivo no fue solo competir, sino también ofrecer un respiro emocional a una población golpeada por la guerra.

“Poco a poco, si Dios quiere, los estadios volverán a abrir gradualmente y tendremos un buen desempeño. El torneo será bueno y cada vez será más grande y amplio”, expresó uno de los participantes, reflejando la esperanza de que el deporte vuelva a ocupar un lugar en la vida cotidiana de Gaza.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD