Desgarrador: entre ruinas y escombros, el fútbol vuelve a rodar en Gaza

El fútbol volvió a aparecer en la Franja de Gaza, aunque esta vez lo hizo rodeado de ruinas, escombros y un ambiente marcado por la destrucción. En el estadio Yarmouk, uno de los pocos recintos que aún se mantiene en pie, se organizó un torneo amistoso improvisado de cinco contra cinco.

El encuentro se desarrolló ante decenas de personas que se acercaron como espectadores, en un intento de recuperar por unos instantes la normalidad en medio de un panorama desolador. Alrededor del campo, los restos de edificios destruidos por el conflicto eran parte inevitable del escenario.

Según el reporte, hasta 24 clubes locales se dieron cita para participar en dicha jornada, donde el objetivo no fue solo competir, sino también ofrecer un respiro emocional a una población golpeada por la guerra.

“Poco a poco, si Dios quiere, los estadios volverán a abrir gradualmente y tendremos un buen desempeño. El torneo será bueno y cada vez será más grande y amplio”, expresó uno de los participantes, reflejando la esperanza de que el deporte vuelva a ocupar un lugar en la vida cotidiana de Gaza.

Mira la programación en Red Uno Play