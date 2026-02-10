TEMAS DE HOY:
Una aplanadora: Los goles de la Verde Sub-17 en el 5-0 ante Paraguay

Bolivia tuvo una presentación demoledora y se impuso con autoridad en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas. 

Martin Suarez Vargas

10/02/2026 18:44

Jugadores de la selección boliviana festejando uno de sus tantos ante Paraguay. Foto: redes sociales.
Argentina.

La selección boliviana Sub-17 arrancó con el pie derecho su participación en la segunda fecha del Torneo Internacional Jóvenes Promesas by Hudl Wyscout tras golear por 5-0 a Paraguay, en un partido disputado en el estadio La Boutique de Barrio Jardín, en Córdoba.

El equipo dirigido por Gabriel Ramírez fue superior de principio a fin y encontró los goles por intermedio de Jhassir Guerra, Alejandro Ortiz, Nabil Nacif, Quimmy Vasco y Bruno Núñez, firmando una victoria que lo deja bien perfilado en el certamen.

Paraguay, bajo el mando de Mariano Uslessich, no logró frenar el ritmo de la Verde, que mostró contundencia y efectividad en cada uno de sus momentos clave para ampliar la diferencia en el marcador.

El Torneo Internacional Jóvenes Promesas se disputa del 9 al 14 de febrero en Córdoba, con encuentros programados en el estadio La Boutique y el CARD Amadeo Nuccetelli.

