Lo que inició como una alerta de máxima gravedad para la democracia colombiana terminó en un alivio parcial. La senadora Aída Quilcué, una de las voces más prominentes de los pueblos originarios en el Congreso de Colombia, fue localizada con vida este martes tras haber sido reportada como secuestrada en el suroeste del país.

Una desaparición en zona de guerra

La alarma se encendió en las primeras horas del 10 de febrero de 2026, cuando el equipo de la senadora denunció que ella y su esquema de seguridad (escoltas estatales) habían sido retenidos en el tramo vial entre Inzá y Totoró, en el departamento del Cauca. Esta región es conocida internacionalmente por ser un enclave estratégico para grupos armados ilegales y el narcotráfico, lo que hacía temer lo peor por la integridad de la legisladora.

Ante la denuncia, el Gobierno Nacional activó un plan de búsqueda de emergencia. "Toda la Fuerza Pública está en reacción para dar con el paradero de nuestra senadora", había manifestado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mientras líderes políticos de todas las ideologías condenaban el deterioro de las garantías democráticas en el país.

El papel crucial de la Guardia Indígena

A diferencia de otros operativos, el éxito de la localización no provino inicialmente de las fuerzas militares tradicionales, sino de la Guardia Indígena (un cuerpo civil de protección ancestral). Fue este grupo quien confirmó primero que la senadora y sus escoltas se encontraban bajo su resguardo y en buen estado de salud.

"La Guardia Indígena reportó la localización de la senadora Quilcué y su esquema de seguridad. Se encuentran en buen estado", confirmó el Ministerio de Defensa a través de sus canales oficiales.

Senadores de diversos partidos señalaron que este no es un hecho aislado, sino una señal del "deterioro de las garantías para ejercer la democracia". Actualmente, unidades del Ejército y la Policía avanzan hacia el punto geográfico para verificar las circunstancias exactas de la retención y esclarecer si se trató de un secuestro por parte de grupos guerrilleros o una interrupción de tránsito en una zona de alta conflictividad.

