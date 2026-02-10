Estos son los cinco hechos de corrupción que marcaron el 2025: Conozca el informe del índice de Transparencia

Bolivia ocupa el puesto 136 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, con una puntuación de 28 sobre 100, según el informe de Transparencia Internacional.

Pero, ¿por qué esta cifra?

Durante 2025, varios casos de corrupción vinculados a la gestión del expresidente Luis Arce volvieron a concentrar la atención pública.

Uno de los mas sonados fue el caso Fondo Indígena (FONDIOC), marcado por la reapertura y el avance de investigaciones por el desvío millonario de recursos públicos destinados a proyectos indígenas que no se ejecutaron o fueron inflados, con responsabilidades que alcanzaron a altos niveles del Estado.

A este se sumaron las irregularidades en EMAPA, donde se denunciaron sobreprecios, manejo discrecional de alimentos subvencionados y favorecimiento político, así como la corrupción en YPFB, con pesquisas por contratos irregulares, cobros indebidos y redes internas vinculadas a la distribución de combustibles. También se detectaron compras estatales con sobreprecio en ministerios y empresas públicas, además de las denuncias de pérdidas millonarias en empresas estratégicas producto de mala gestión, inversiones fallidas y presuntos hechos ilícitos.

En conjunto, estos episodios refuerzan la percepción de que las gestiones de Evo Morales y Luis Arce estuvieron marcadas por denuncias de corrupción.

Lo cierto es que ahora el desafío para la nueva administración será romper ese ciclo, fortalecer los controles institucionales y demostrar que la lucha contra la corrupción dejará de ser un discurso para convertirse en una política efectiva de Estado.

