Gobierno y ANH decomisan 128 garrafas de GLP acopiadas ilegalmente en El Alto

El operativo conjunto permitió intervenir un domicilio en la zona Santiago I, aprehender a una persona y frenar la comercialización irregular de gas licuado.

En el marco de la lucha contra el acopio y la comercialización ilegal de combustibles, el Ministerio de Gobierno, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana ejecutaron un operativo en la ciudad de El Alto que permitió el decomiso de 128 garrafas de gas licuado de petróleo (GLP), almacenadas de manera ilegal en un inmueble de la zona Santiago I.

El comandante regional de la Policía en El Alto, coronel Carlos Valencia, informó que el domicilio intervenido funcionaba como un centro de acopio no autorizado. Las garradas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Se estaba almacenando gas licuado y, con la intervención conjunta con la ANH, se logró secuestrar 128 garrafas”, precisó, señaló Valencia.

Durante la acción se procedió a la aprehensión de una persona de sexo femenino, propietaria del inmueble y presunta responsable del almacenamiento ilegal. Según el reporte policial, de las 128 garrafas incautadas, solo 31 contenían GLP, mientras que el resto se encontraban vacías.

Valencia remarcó que la normativa vigente prohíbe de forma expresa el almacenamiento y la comercialización de gas licuado fuera de los canales autorizados. “Existe un tipo penal claro: no es lógico que en una vivienda se almacenen más de 130 garrafas para consumo”, enfatizó.

Las investigaciones continuarán para establecer responsabilidades adicionales y determinar si existen otras personas vinculadas a esta actividad ilícita, en resguardo de la seguridad de la población y del abastecimiento regular de GLP.

La semana pasada, en otro operativo, se encontró en otra vivienda en la carretera a Viacha donde había más de 250 garrafas; este sería el segundo operativo exitoso en la urbe alteña.

Foto: Operativos de Control GLP

