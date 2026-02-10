Carnaval 2026: Nueve quirquinchos usados como matracas son decomisados

Este pasado fin de semana, la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) realizó controles de posesión, uso y venta de trajes que contengan elementos de animales silvestres como plumas y pelajes. En estos operativos, Pofoma encontró en dos fraternidades el uso de nueve quirquinchos que eran usados como matracas.

El valor aproximado en el mercado ilegal de cada matraca realizada con este animal en peligro de extinción puede alcanzar los $us 1.000.

El director nacional de Pofoma, el coronel José Luis Alarcón, reiteró que la ley 1525 prohíbe el uso de derivados, partes, pieles o plumas de los animales silvestres, donde se podría tener una sanción de tres hasta ocho años de privación de libertad a los poseedores.

“Una cantidad de nueve quirquinchos que estaban siendo utilizados como matracas por dos fraternidades, los cuales han sido decomisados y se han dado las recomendaciones a los poseedores”, declaró Alarcón.

La policía ha anunciado que, por las festividades del carnaval, se realizarán controles no solo en Oruro, sino en todas las entradas folklóricas o de espectáculo que se desarrollen en el país, con el objetivo de acabar este uso irresponsable de los animales.

Las fraternidades en las cuales se encontraron estos quirquinchos fueron la Morenada Central y la Morenada de los Cocanis. No se descartan sanciones a los danzarines y a las fraternidades.

Quirquincho en peligro de extinción

El quirquincho en Bolivia se encuentra en estado crítico de extinción debido a la caza ilegal y el uso de su caparazón en artesanías y matracas. Según un informe de 2021, en nuestro país solo quedarían alrededor de 250 a 300 ejemplares en libertad.

