Influencers internacionales promocionarán el Carnaval de Oruro: esto se sabe

Un grupo de 8 influencers internacionales, además de 35 generadores de contenido y 10 fillmakers serán parte del Carnaval de Oruro para promocionar la festividad.

“Están llegando ocho influencers internacionales relacionados con comunidades digitales de nicho en turismo, viajes y cultura, de más de cinco nacionalidades, lo que nos permitirá visibilizar nuestro carnaval al mundo entero”, anunció Martín Vargas, director general del movimiento colectivo “Una Gran Nación”.

Junto a los generadores de contenidos nacionales y filmmakers especializados en turismo, viajes y cultura, los visitantes generarán un banco de contenidos de calidad para la promoción del carnaval con miras al 2027.

“Iniciamos desde ya la visibilización de culturas y la construcción de rutas turísticas para 2027, y este banco de contenidos permitirá que el carnaval del próximo año pueda iniciar una promoción a nivel internacional con mejores estándares de calidad”, aseguró Vargas.

Durante la estadía de los visitantes se elaborará un cortometraje que pretende captar la esencia del carnaval.

En la víspera Carnaval 2026, el Gobierno nacional, junto a la empresa por cable Mi Teleférico, lazó este jueves una aplicación móvil que permitirá a los usuarios conocer el rol de ingreso de las fraternidades que danzan en el Carnaval de Oruro; además de ubicar servicios y puntos de interés, contar con una guía turística y gastronómica, todo en tiempo real y sin necesidad de conexión a internet.

