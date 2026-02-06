TEMAS DE HOY:
Detención Preventiva Caso maletas Llallagua

Valencia Vs Real Madrid: en vivo este domingo por Red Uno

No te pierdas la emoción del fútbol español este domingo en vivo por las pantallas de la Red Naranja. 

Martin Suarez Vargas

06/02/2026 12:53

Arte gráfico de la Red Uno de Bolivia, sobre el partido entre Valencia y Real Madrid este domingo. Foto: Red Uno de Bolivia.
España.

Escuchar esta nota

Desde las 15:45 de este domingo, Red Uno de Bolivia transmitirá en vivo el partido correspondiente a la fecha 23 de LaLiga entre Valencia y Real Madrid, a disputarse en el estadio Mestalla.

Los hinchas podrán encender la televisión y disfrutar de un duelo que promete alta emoción, con figuras como Kylian Mbappé en el conjunto madridista y Diego López en el equipo valenciano.

El Real Madrid llega tras vencer 2-1 al Rayo Vallecano en un partido complicado, mientras que Valencia cayó 2-1 en su visita al Betis. Será un encuentro clave para ambos: los valencianos buscan alejarse de los últimos cinco lugares de la tabla, y los merengues intentarán acercarse al liderato, a la espera de un tropiezo del Barcelona.

Mira la programación en Red Uno Play

