Orgullo nacional: Timo Grönlund representa a Bolivia en Italia

Bolivia volverá a estar presente en el escenario deportivo más importante del invierno mundial. La bandera tricolor flameará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano–Cortina 2026, cuya ceremonia de apertura se realizará este viernes a las 15:00, hora boliviana.

El encargado de representar al país será el esquiador Timo Grönlund, quien logró su tercera clasificación olímpica, consolidándose como uno de los máximos exponentes bolivianos en deportes de nieve.

“Para mí es muy importante este logro. Estoy trabajando mucho en el esquí desde hace varios años. Para Bolivia también es importante estar presente en los Juegos Olímpicos. Me siento feliz por esta tercera clasificación. El cupo ya lo tengo, pero quiero clasificarme en otras distancias individuales”, expresó el deportista.

Un vínculo nacido fuera de las pistas

La historia de Grönlund con Bolivia comenzó lejos de la nieve. En 2010 conoció en Estados Unidos a Leny Huamán, de nacionalidad boliviana, con quien contrajo matrimonio en 2011.

Desde entonces, su relación con el país se fortaleció. La pareja se estableció en La Paz, donde el atleta inició su proceso de naturalización, que culminó en 2017 y le permitió competir oficialmente bajo la bandera boliviana.

Según el propio deportista, su decisión responde al amor por su familia y por el país que eligió como hogar.

Orgullo nacional en Europa

Con su participación en Milano–Cortina 2026, Bolivia reafirma su presencia en el deporte olímpico internacional, demostrando que, pese a no contar con tradición invernal, el país sigue abriéndose espacio en escenarios de alto nivel.

La actuación de Grönlund genera expectativa y orgullo entre los bolivianos, que volverán a ver su bandera ondear en una competencia global.

