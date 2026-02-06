Caso “Maletas”: Exfuncionario de Aduana y su defensa aseguran que se informaron irregularidades y apuntan a superiores

Como parte del caso “Maletas”, Álvaro Barbery, exfuncionario de la Aduana Nacional, y su defensa legal contaron su verdad en Que No Me Pierda. La aparición de un video que lo muestra conversando con el juez Hebert Zeballos generó controversia; sin embargo, Barbery sostiene que el encuentro fue casual y que la responsabilidad por el ingreso del equipaje irregular recae sobre las autoridades jerárquicas que fueron notificadas a tiempo.

Un encuentro "casual"

"Fue un encuentro casual. Yo salía a recoger mi almuerzo —del cual tengo el comprobante de pago por QR— y me encontré al doctor Zeballos. Lo conozco hace años por mi profesión de abogado y por haber trabajado en el Poder Judicial", explicó Barbery.

El exfuncionario detalló que en la charla incluso bromeó sobre su nuevo destino laboral en el aeropuerto: "Le dije 'aquí estoy de maletero' en tono de chiste, porque mi función original era en procesos penales". Según su testimonio, la conversación duró menos de tres minutos y en ningún momento se abordó el tema del cargamento.

Informes presentados y omisión de superiores

La estrategia de la defensa, liderada por el Dr. Joadel Bravo, se centra en que los técnicos cumplieron con su deber de informar. Barbery reveló la existencia de dos informes clave: 647/2025 (del 29 de noviembre) y 648/2025 (del 30 de noviembre).

Reporte de irregularidades: Los técnicos informaron que una pasajera (exdiputada) pretendía usar un pasaporte diplomático inactivo.

Notificación a la MAE: La información fue elevada al supervisor, al administrador de la Aduana y, según Barbery, llegó hasta el monitoreo central en La Paz.

Falta de instrucciones: "A nosotros nadie nos ordenó revisar las maletas. Nuestra obligación llega hasta presentar los informes; no podemos actuar sin autorización de los inmediatos superiores", sentenció el exfuncionario.

La defensa apunta a la exdirectora de Aduana

El abogado Joadel Bravo fue enfático al señalar que la entonces Directora Jurídica e interina de la Aduana en Santa Cruz tenía pleno conocimiento de las irregularidades desde el primer día.

"Ella declaró ante la fiscalía que un técnico le informó sobre el pasaporte de la ciudadana. Según el artículo 286 del Código de Procedimiento Penal, como funcionaria pública tenía la obligación de denunciar el hecho ante la fiscalía o la policía de inmediato, y no lo hizo", afirmó Bravo.

El jurista cuestionó por qué se esperó tres meses para investigar si las autoridades, incluidos el Comandante de la Policía y ministros, admitieron tener conocimiento previo. Además, destacó que el sistema de monitoreo por cámaras desde La Paz tampoco emitió alertas ni instrucciones de frenar la entrega del equipaje.

Álvaro Barbery ha sido citado a declarar formalmente el próximo martes 10 de febrero. Su defensa espera que la fiscalía valore los informes presentados y la declaración de la exdirectora interina para absolver a los técnicos, argumentando que se pretende usar a los funcionarios de bajo rango como "chivos expiatorios" de una negligencia administrativa de alto nivel.

