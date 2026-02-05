Banco Mundial aprueba financiamiento de $us 200 millones para Bolivia

El Banco Mundial (BM) confirmó que aprobó un financiamiento de $us 200 millones, como una muestra de respaldo a la política económica que se aplica en la administración del presidente Rodrigo Paz.

La noticia fue confirmada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, a través de su cuenta en X, tras la reunión que sostuvo con representantes del organismo internacional en la víspera.

“Gracias al apoyo decidido del equipo del @BancoMundial, en un momento crucial para #Bolivia, ayer su directorio ha aprobado una operación por 200 millones de dólares”, escribió.

El ministro sostuvo que esos recursos ayudarán a estabilizar la economía boliviana.

“Con esta valiosa colaboración siguen los avances en la estabilización de la economía sin dejar a nadie atrás, protegiendo a los más vulnerables y fortaleciendo las bases de una recuperación sostenible”, expresó.

Por su parte, la vicepresidenta de America Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro, destacó que estos recursos están destinados a protección social.

“El Grupo del Banco Mundial, apoya los esfuerzos del Gobierno (de Bolivia) para modernizar la administración pública y social y brindar una mejor atención a los hogares Vulnerables”, publicó también en su cuenta de X.

