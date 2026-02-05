TEMAS DE HOY:
UMSA propone apoyo científico para analizar la gasolina en Bolivia

La universidad plantea aportar con laboratorios y personal especializado para dar certidumbre a la población.

05/02/2026 14:04

Foto: Autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés en conferencia de prensa. UMSA
La Paz

La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) expresó este jueves su plena disposición a contribuir con estudios técnicos y científicos que permitan evaluar la calidad de la gasolina comercializada en el país.

“Nuestra universidad cuenta con laboratorios y personal altamente capacitado para aportar, desde el punto de vista técnico y científico, al estudio de calidad del combustible. Ponemos a disposición del país y las instituciones que corresponden nuestros servicios para realizar este trabajo y coadyuvar en las soluciones”, señaló la rectora María Eugenia García.

 

Durante una conferencia de prensa realizada en el Monoblock Central, García indicó que la UMSA, a través del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánicas (IIME), trabajó entre 2018 y 2024 en el control de la calidad de la gasolina, y que ahora se busca retomar el trabajo para dar certidumbre a la población.

En tanto, el director del IIME, Jaime Sánchez, resaltó que la Universidad, como institución académica pública, tiene el deber de responder a las inquietudes de la población mediante recomendaciones técnicas sustentadas en investigación, por lo que se espera una reunión con el Gobierno e instituciones relacionadas, con el fin de ser parte de las soluciones.

