Transportistas exigen al nuevo gobierno garantizar combustible desde el primer día de gestión

La escasez de combustible continúa siendo una preocupación a nivel nacional. Desde el sector del transporte pesado, los dirigentes expresaron su esperanza en que el nuevo gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, cumpla su compromiso de garantizar el abastecimiento de carburantes desde el primer día de gestión.

Juan Yujra, representante del transporte pesado en Santa Cruz, manifestó que el sector ha sido uno de los más golpeados por la falta de diésel y gasolina, situación que los obliga a “peregrinar” por los surtidores en busca de combustible.

“El presidente electo dijo que desde el 8 (de noviembre) asume el cargo y al otro día ya estaría abasteciendo normalmente el combustible. Esperamos que eso se cumpla porque es lo más importante para mover la economía”, declaró Yujra.

El dirigente recalcó que los transportistas no pretenden sostener nuevas reuniones con las autoridades, ya que consideran que el compromiso fue asumido públicamente durante la campaña electoral.

“Ya no hace falta otro acuerdo. Ellos mismos se comprometieron con el pueblo y deben cumplir. Si no hay abastecimiento, volveremos a salir a las calles”, advirtió.

Asimismo, recordó que la crisis del combustible no sólo paralizó el trabajo de miles de choferes, sino que también cobró vidas. “Hemos tenido compañeros fallecidos en las filas esperando combustible. Por eso pedimos justicia, que se investigue a quienes causaron tanto daño al país”, expresó con indignación.

El transporte pesado aguarda que, una vez posesionado el nuevo gabinete, se restablezca de forma inmediata la distribución de carburantes y se garantice la normalidad en todos los surtidores del país.

Mira la programación en Red Uno Play