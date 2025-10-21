[Imágenes sensibles] Así una volqueta se estrelló en un puente de desnivel y dejó un muerto en Cochabamba

Un conductor perdió la vida luego de que la volqueta que conducía impactara brutalmente contra una estructura de concreto reforzado en la avenida Uyuni, a pocos metros del paso a desnivel del puente Cala Cala.

El momento exacto del siniestro quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo el vehículo pesado pierde el control, se sube a la acera y se estrella con violencia contra una base de hormigón construida para un tendido eléctrico. El impacto fue tan fuerte que destrozó la parte frontal del camión y dejó al conductor atrapado entre los fierros retorcidos.

Personal del SAR-Bolivia, que realizaba prácticas de entrenamiento en el lugar, fue el primero en acudir al auxilio. “El camión perdió el control e impactó con la vereda y parte del bloque de la construcción que están haciendo de la línea del tren. Dentro del vehículo había una persona de sexo masculino, desconocemos la edad, que lamentablemente ya había fallecido”, informó uno de los rescatistas.

VIDEO: Así una volqueta se estrelló en puente de desnivel y dejó un muerto en Cochabamba. Foto: Red Uno

El rescate del cuerpo requirió el uso de maquinaria pesada debido a la magnitud del impacto. En coordinación con la Policía de Tránsito, se procedió al levantamiento legal del cadáver y al retiro del motorizado siniestrado, que quedó completamente destruido.

El accidente generó un importante congestionamiento vehicular en la zona. Rescatistas y agentes policiales acordonaron el área, desviando el tráfico y dejando habilitado solo un carril para evitar nuevos incidentes.

Familiares del conductor llegaron al lugar entre lágrimas y consternación, sin poder creer lo ocurrido. Las autoridades investigan las causas del accidente para determinar si se trató de un fallo mecánico o exceso de velocidad.

Imágenes sensibles:

