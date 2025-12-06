TEMAS DE HOY:
Policial

“Pudo haber perdido la vida”: exigen detención preventiva para el hombre que agredió a una joven en Pampahasi

El sujeto dejó inconsciente a la víctima tras un ataque violento, la mujer quedó con el rostro desfigurado. La familia pide garantías y prevención ante posible reincidencia.

Red Uno de Bolivia

05/12/2025 22:07

Foto: Red Uno
La Paz

La madre de una mujer que sufrió una agresión violenta en la zona de Pampahasi, La Paz, exige que el agresor de su hija reciba detención preventiva, tras haberla golpeado hasta dejarla inconsciente. Según la progenitora, se trató de una tentativa de feminicidio y no de violencia intrafamiliar.

“Ella podía haber sido víctima y estar muerta en estos momentos”, afirmó.

El hecho salió a la luz gracias a la intervención de los inquilinos, quienes alertaron a la madre sobre la agresión. La víctima sufrió lesiones graves, dejando su rostro completamente desfigurado, lo que generó indignación en la familia.

La madre solicitó a las autoridades garantías de protección para su hija, ya que teme que el agresor pueda intentar agredirla nuevamente y cumplir su amenaza de matarla.

“Si no hubiera sido por la intervención de los vecinos, mi hija habría estado bajo tierra”, señaló la progenitora.

 

