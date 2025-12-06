El hallazgo de 2.361 kg de marihuana húmeda ocurrió en el camino a Misicuni, donde la droga estaba oculta en una camioneta y una choza. No se registraron aprehendidos tras la aparición de grupos de personas en motocicletas.
05/12/2025 21:58
Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron un significativo decomiso de drogas en el municipio de Quillacollo, incautando un total de 2 toneladas con 361 kilogramos de marihuana.
El operativo se llevó a cabo en el camino a Misicuni, cuando la policía antinarcóticos se percató de la presencia de una camioneta estacionada cerca de una choza de adobe.
Marihuana lista para el traslado
Tras inspeccionar el vehículo y la choza, los efectivos encontraron una gran cantidad de marihuana en estado húmedo, la cual estaba preparada y lista para ser transportada. El peso total de la sustancia incautada ascendió a 2.361 kg, marcando uno de los decomisos más grandes realizados en la región en un solo operativo.
Intento de amedrentamiento a la policía
Durante el proceso de incautación, la operación se vio interrumpida por la aparición de varias personas en motocicletas que rodearon la zona. Estos individuos comenzaron a reventar petardos y a realizar actos de amedrentamiento dirigidos a los efectivos policiales.
Si bien la situación no escaló a un enfrentamiento directo y no se registraron aprehendidos en el lugar, la Felcn continúa investigando el caso para identificar a los responsables de la droga y a los grupos que intentaron frustrar el operativo.
