Policial

Estaba lista para ser transportada: incautan más de dos toneladas de marihuana en un operativo en Quillacollo

El hallazgo de 2.361 kg de marihuana húmeda ocurrió en el camino a Misicuni, donde la droga estaba oculta en una camioneta y una choza. No se registraron aprehendidos tras la aparición de grupos de personas en motocicletas.

Milen Saavedra

05/12/2025 21:58

Incautan más de dos toneladas de marihuana en Quillacollo: Intentaron amedrentar a la Felcn con petardos
Cochabamba, Bolivia

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron un significativo decomiso de drogas en el municipio de Quillacollo, incautando un total de 2 toneladas con 361 kilogramos de marihuana.

El operativo se llevó a cabo en el camino a Misicuni, cuando la policía antinarcóticos se percató de la presencia de una camioneta estacionada cerca de una choza de adobe.

Marihuana lista para el traslado

Tras inspeccionar el vehículo y la choza, los efectivos encontraron una gran cantidad de marihuana en estado húmedo, la cual estaba preparada y lista para ser transportada. El peso total de la sustancia incautada ascendió a 2.361 kg, marcando uno de los decomisos más grandes realizados en la región en un solo operativo.

Intento de amedrentamiento a la policía

Durante el proceso de incautación, la operación se vio interrumpida por la aparición de varias personas en motocicletas que rodearon la zona. Estos individuos comenzaron a reventar petardos y a realizar actos de amedrentamiento dirigidos a los efectivos policiales.

Si bien la situación no escaló a un enfrentamiento directo y no se registraron aprehendidos en el lugar, la Felcn continúa investigando el caso para identificar a los responsables de la droga y a los grupos que intentaron frustrar el operativo.

 

