Sipe Sipe: Incautan más de 120 kilos de marihuana y aprehenden a 3 personas en operativo “relámpago”

Dentro de la Orden de Operaciones Acción Simultánea Antinarcóticos “Relámpago”, funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) lograron la incautación de 121 kilos con 800 gramos de marihuana en el municipio de Sipe Sipe, departamento de Cochabamba.

El operativo se desarrolló este pasado 13 de octubre, y según el reporte brindado por el viceministro de Defensa Social y Sustancias controladas, Jaime Mamani, el personal policial de la fuerza antidrogas, logró identificar a personas con actitud sospechosa.

Dos personas habían reaccionado con nerviosismo ante la presencia policial e ingresaron apresuradamente a un inmueble donde arrojaron un paquete tipo ladrillo.

“El personal antinarcóticos identificó a dos individuos con actitud sospechosa que, al advertir la presencia policial, ingresaron rápidamente a un domicilio, arrojando un paquete tipo ladrillo”, publicó el viceministro Jaime Mamani, mediante sus redes sociales.

Durante la requisa del inmueble, se encontraron 100 paquetes de hierba verde, dos bolsas de yute y un bañador plástico, que al ser sometidos a la prueba de campo dieron resultado positivo para marihuana.

El operativo permitió la aprehensión de tres personas de nacionalidades brasileña, venezolana y boliviana. Además de la sustancia controlada, se secuestraron el inmueble y tres teléfonos celulares.

Foto Policía Boliviana

