Así fue aprehendido en Chimoré un ciudadano colombiano con 30 paquetes de cocaína

Un operativo realizado este viernes en el municipio de Chimoré, en el trópico de Cochabamba, permitió a efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) interceptar un vehículo particular que transportaba sustancias controladas.

Al realizar la verificación, los agentes encontraron 30 paquetes con una sustancia blanquecina. La prueba de campo dio como resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Ante la flagrancia, el conductor del motorizado, un ciudadano de nacionalidad colombiana, fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público, que inició la investigación correspondiente.

El implicado permanece en celdas policiales, a la espera de su imputación formal.

